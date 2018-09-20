هل يرضخ جروس لمطالب مرتضى منصور في مباراة الزمالك والمقاولون؟

سيكون السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، والجزائري خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي تحت ضغط ضرورة العودة سريعًا إلى الطريق الصحيح في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مع انطلاق جولة جديدة.

ونجا الزمالك من الخسارة أمام سموحة، بعدما أطاح المنافس بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليكتفي بالتعادل 1-1 لكنه فقد الصدارة.

أما الإسماعيلي فقدم عرضًا باهتًا انتهى بخسارة قاسية 3-صفر أمام طلائع الجيش، لتزداد الضغوط بشأن إقالة المدرب الجزائري.

ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك انتقادات علنية للمدرب جروس؛ بسبب استبعاد مجموعة من اللاعبين من التشكيلة، وطالبه بضرورة ضم مساعد مدرب مصري جديد للجهاز الفني.

وذكرت تقارير أن جروس ينوي بالفعل إجراء بعض التغييرات في التشكيلة، لكن لم يتضح بعد إذا كان سيدفع ببعض الأسماء التي ذكرها رئيس النادي خلال مقابلة تلفزيونية غاضبة.

وسأل مرتضى عن أسباب عدم مشاركة أحمد مدبولي ومحمد عنتر وأيمن حفني وحميد أحداد وعمر السعيد.

وسيلعب الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، مع المقاولون العرب الذي سيفتقد مدربه علاء نبيل بسبب الإيقاف مباراتين، يوم الأحد المقبل التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون “علاء نبيل سيقود المباراة، ولا توجد نية للاستغناء عنه. ندعم نبيل بكل قوة وهو يبني فريقًا جديدًا”.

* مصير مضوي

وبات مصير مضوي مرتبطًا بنتيجة مواجهة سموحة يوم السبت، بعد انقسام آراء مجلس الإدارة بشأن الانفصال عن مدرب وفاق سطيف السابق.

وذكرت تقارير أن جماهير الاسماعيلي سترتدي الملابس السوداء كنوع من الاحتجاج على المستوى المتواضع للفريق صاحب المركز التاسع.

وقال علي ماهر مدرب سموحة “أغلقت ملف مباراة الزمالك وأشعر بالرضا عن التعادل رغم أننا كنا قريبين من الفوز لولا ركلة الجزاء”.

وأضاف “يخطئ من يظن أن مواجهة الاسماعيلي سهلة نسبيًا على الزمالك، وأعتقد أنها أصعب كثيرًا، خاصة وأن وصيف الدوري السابق يعاني من جراح الخسارة الأخيرة ويرغب مدربه في التعويض ومصالحة الجماهير”.

وتنطلق مباريات الجولة، غدا الخميس بمباراتين حيث يلتقي الداخلية مع ضيفه الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي ثالث الترتيب برصيد 13 نقطة مع مصر للمقاصة.

ولن يظهر الأهلي، رابع الترتيب برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، في منافسات الدوري للجولة الثالثة على التوالي؛ بسبب ارتباطه بدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.