وفاة حازم كرم مدرب حراس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء حارس مرمى النادي الأهلي ومدرب حراس منتخب مصر الأسبق حازم كرم، وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري في مونديال 90 بإيطاليا.

وعمل حازم كرم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج في مناصب مختلفة، كما عمل مديرًا لقطاع الناشئين بنادي الصيد.

وكان كرم ضمن الجهاز المعاون للراحل محمود الجوهري في منتخب مصر الذي شارك في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

ونعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الحالي، الراحل عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، قائلًا: “البقاء لله كابتن حازم كرم لله ما أعطى وله ما أخذ”.

ونعى النادي الأهلي لاعبه الراحل عبر موقعه الرسمي.