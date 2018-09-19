مباراة الزمالك ضد سموحة.. مرتضى منصور يغرم “جنش”.. ويعاقب كريستيان جروس

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية كبيرة، على محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس الفريق، بسبب الاعتداء على مدرب سموحة، عقب لقاء الفريقين، يوم الثلاثاء، في بطولة الدوري العام.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، توقيع غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه، على “جنش”، بسبب دخوله في مشادة عنيفة مع بعض أعضاء الجهاز الفني لسموحة عقب نهاية اللقاء مباشرة.

على جانب آخر ، أكد مرتضى منصور، أنه ليس راضيًا عن الفريق في مباراة سموحة في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، معربًا عن غضبه من عدم مواصلة مسيرة الانتصارات لأن الفريق أهدر حتى الآن 7 نقاط ، منذ بداية الموسم.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أنه لا مبرر لاستبعاد بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة من المباريات، أمثال عبدالله جمعة وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد عنتر، ولا بد من علاج القصور في الجانب الهجومي.

وأضاف: “قررت خصم نصف راتب الشهر الحالي من المدير الفني كريستيان جروس وجميع أفراد جهازه المعاون، هذا التدخل حتى يستفيق الفريق، وليس من الممكن أن أخسر 7 نقاط منذ انطلاق بطولة الدوري، ولم أحصل سوى على 14 نقطة”.

واختتم: “هذا ليس نادي الزمالك، أنا مسؤول عن المركب، سيوجد حساب عسير، لن أقف متفرجًا حتى تضيع بطولة الدوري العام مبكرًا مثل المواسم الماضية”.