رئيس لجنة حكام تونس يكذّب نظيره في مصر بشأن مباراة بيراميدز والمقاولون

كذّب عواز الطرابلسي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، تصريحات عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام المصري، حول عدم وجود حكمين خامس وسادس في مباريات الدوري العام، لذا لم تتم الاستعانة بهما في لقاء بيراميدز والمقاولون العرب.

وقال عواز خلال تصريحات تلفزيونية:”يتم استخدام الحكم الإضافي في الدوري التونسي في المباريات المهمة وكأس تونس، ولا صحة لعدم وجود حكم إضافي في الدوري التونسي”.

وأضاف:”اتحاد الكرة المصري طلب منا استقدام 4 حكام فقط قبل 48 ساعة من مباراة المقاولون وبيراميدز، ولو طلب منا إرسال 6 حكام لأرسلنا دون أي مشكلة”.

وأردف:”تجربة الحكام الإضافيين لم تكن ناجحة في تونس، إلا أننا نستعين بها في المباريات المهمة، مثل نهائي كأس تونس، لكن الحكم الأساس يجب أن تكون شخصيته طاغية في الملعب”.

وشدد:”اتحاد الكرة لم يرسل 15 ألف دولار لاتحاد الكرة التونسي، لأن العلاقة ليست مادية، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونظيره في تونس وديع الجريء أصدقاء، وكذلك أنا وعصام عبد الفتاح”.

واختتم:”سيتم إرسال طلب لاستقدام حكام مصريين للمباريات الكبيرة في الدوري التونسي، وذلك وفقًا للتوأمة الحالية بين الاتحادين”.

وشهدت مباراة المقاولون وبيراميدز، التي انتهت بفوز الأخير، اعتراض النادي الملقب بـ”ذئاب الجبل” بسبب تواجد 4 حكام فقط في المباراة بدلًا من 6 حكام كما هو متبع في الدوري المصري منذ انطلاق الموسم الحالي.