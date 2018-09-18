مباراة الزمالك وسموحة.. “جنش” يشتبك مع مدرب الفريق السكندري.. والأخير يطالب بمعاقبته (فيديو)

شنَّ محمد عبدالكريم، مدرب عام فريق سموحة، هجومًا ناريًا على محمود عبدالرحيم “جنش”، حارس مرمى الزمالك، بسبب الاشتباك الذي حدث بينهما، عقب نهاية مباراة الفريقين مساء اليوم في بطولة الدوري المصري.

وقال عبدالكريم خلال تصريحات عقب نهاية اللقاء:”أوجه حديثي لمسؤولي الزمالك، ولجنة المسابقات، واتحاد الكرة، لأن جنش تصرف بشكل غير أخلاقي، والواقعة بدأت بمشادة بالألفاظ مع أحد أفراد الجهاز الفني، فقمت بالتدخل لتهدئة الوضع، فاشتبك معي الحارس وكأنه في خناقة”.

وتابع مدرب سموحة:”لا بد من توقيع عقوبات مغلظة، لعدم تكرار الأزمة، ومتأكد أن هذا التصرف لو كان بدر من لاعب بسموحة لكان عُوقب بأشد العقوبات”.

وأكد عبدالكريم:”لو كان جنش لاعبًا في فريقي لقمت بذبحه نظرًا للتصرف الذي قام به في نهاية المباراة”.

واشتبك “جنش” مع مدرب عام سموحة، عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وانتهت الأزمة سريعًا بعد تدخل لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية، ليغادر جنش أرض الملعب، ويتجه إلى غرف خلع الملابس مباشرة.