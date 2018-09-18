ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام سموحة (صورة)

أهدر ياسر إبراهيم ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكتفي فريقه سموحة بالتعادل 1-1 مع ضيفه الزمالك ويحرمه من استعادة صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ورفض الزمالك استعادة الصدارة ورفع رصيده إلى 14 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر بينما تقدم سموحة للمركز السادس بعشر نقاط.

ومنح يوسف إبراهيم (أوباما) التقدم للزمالك عندما تلقى تمريرة من البديل محمود عبدالمنعم (كهربا) وسدد نحو المرمى لتسكن الكرة الشباك بعدما اصطدمت في أحد مدافعي سموحة في الدقيقة 70.

وأدرك البديل حسام حسن التعادل لسموحة قبل النهاية بأربع دقائق عندما تلقى تمريرة عرضية من شريف رضا حولها برأسه رائعة في شباك محمود عبدالرحيم (جنش) حارس وقائد الزمالك.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن: