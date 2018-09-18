بيراميدز يفتح النار: محاولات “غير نزيهة” من بعض الأندية لعرقلة مسيرة الفريق في الدوري المصري

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز أن فريقه يتعرض لحملة تشويه ممهنجة، مؤكدًا أن الأندية تعلق مبرراتها على شماعات وهمية، وأدوار المزايدات الزائفة لن تعرقل مسيرة الفريق”.

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا على لسان حسام البدري قال فيه، إن بعض مسؤولي الفرق وأجهزتهم الفنية، يقعون في محاولة غير نزيهة، إذ يعلّقون هزائمهم على شماعات بعيدة عن واقع الأحداث وسيناريوهات المباريات التي تصب في صالح الفريق.

وكان محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون، قد أعلن غضبه من قرار اتحاد الكرة بالاستعانة بحكام أجانب دون الرجوع إلى ناديه صاحب الأرض في المباراة، خلال مباراة المقاولون وبيراميدز.

وبعد المباراة أصدر المقاولون العرب بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه التام الأسلوب الذي تعامل به اتحاد الكرة في تعيين الحكام، وأنه سيخاطب اتحاد الكرة المصري من أجل المطالبة بإعادة مباراة الفريق ضد بيراميدز.

وجاء نص البيان الذي أصدره نادي بيراميدز كالآتي.

فتح حسام البدري رئيس النادي النار على بعض مسؤولي الفرق وأجهزتهم الفنية بعد محاولتهم غير النزيهة، تعليق هزائمهم علي شماعات بعيدة عن واقع الأحداث وسيناريوهات المباريات التي تصب في صالح الفريق، مؤكدًا أن إدارة ناديه لا ترغب إلا في تحقيق العدالة بين الجميع والمنافسة الشريفة داخل البساط الأخضر، بعيدًا عن سرد الحجج الوهمية.

وأبدى البدرى اندهاشه الشديد من ردود الأفعال غير المنطقية التي يحاول بعض المزايدين تصديرها للرأي العام عقب كل مباراة، لإظهار صورة عكس الواقع بحصول بيراميدز على امتيازات ليست موجودة إلا فى خيالهم، دون وازع من ضمير أو أخلاق، بهدف استعطاف الجماهير موضحًا أن هذا الأسلوب الرخيص لن يدوم، ولن يحقق لأصحابه سوى إظهار نواياهم السيئة أمام الرأي العام.

أضاف رئيس نادى بيراميدز بأن فريقه طوال الفترة الماضية هو المجني عليه بشهادة الجميع، ويتعرض الفريق خلال عدة مباريات لأخطاء تحكيمية أبعدته عن مواصلة سلسلة الانتصارات، التي كانت كفيلة بالانفراد بقمة الدوري بعيدًا عن منافسيه.

وتابع أن نغمة اللعب على دور البطولة ومحاولة اكتساب أرضية زائفة عند الجماهير، كلها ألاعيب مفهومة للضغط على الفرق ومنظومة التحكيم، موضحًا أن هناك أغلبية من الجماهير الواعية، التي تقدر وتسعد لوجود منافسة شريفة، وتبارك هذه التجربة التي تثري الدوري المصري.

استنكر رئيس النادي تصريحات وتعليقات بعض الأجهزة الفنية بحجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص ومحاولات ركوب الموجة على حساب المنطق والواقع بطمس الحقائق، وقال إن فريقه في تحسن ملحوظ، واستحق عن جدارة واستحقاق المنافسة على صدارة الدوري بفضل سعي اللاعبين نحو مساعدة أنفسهم داخل الملعب، والتغلب على كل الظروف الصعبة، التي يتعرض لها الفريق على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن إدارة النادي لن تنظر إلى هؤلاء الأشخاص لمجرد شعورهم بعدم تقبل ظهور فريق جديد يؤدي بشكل جيد، موضحًا أن الإدارة تسير بمنتهى التحدي والقوة نحو الهدف المنشود دون الالتفات إلى هذه الحملات التي وصفها بالهوجاء والرجعية، بهدف تصدير الإحباط للاعبين والإدارة.

وقد وضح البدري أن الفريق يومًا تلو الآخر يؤكد وجوده عن طريق العمل الجاد والالتزام والاحترافية، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اقتناع العقلاء والواقعيين بحجم المجهود الكبير الذي تبذله هذه المؤسسة؛ لتحقيق فائدة للكرة المصرية، وأن هناك تحفزًا شديدًا ضد الفريق، وأن كل الفرق تؤدي مبارياتها أمام بيراميدز بمنتهى الحماس والقوة وهذا حقهم، مستنكرًا في الوقت عينه العصبية دون داعٍ لبعض الفرق.

أضاف بأن حكم مباراة المقاولون ظلم الفريق بطرد علي جبر دون وجه حق، وتساءل ماذا فعل هذا الحكم لمجاملة فريقنا كي تخرج مثل هذه التصريحات غير المنطقية، رغم أن سير المباراة لا يعبر عن النتيجة؟

وفي نهاية المطاف أكد البدري على احترامه الشديد للجميع سواء كانت أندية أو حكامًا مصريين أو اتحاد الكرة، وقال سنظل نعمل ونجتهد ونسعى للإضافة والابتكار، كي نضيف كل ماهو أفضل وأنفع للكرة المصرية.