تركي آل الشيخ يهاجم علاء نبيل مدرب المقاولين العرب (صورة)

شن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة السعودية هجومًا ناريًا على علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال آل شيخ في تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا… في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدرة على تربيته”.

وأضاف تركي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “مع كامل الاحترام لمدرب المقاولون.. هو ده الفريق اللي بتستهر بيه لعب ناقص وفاز عليكم”.

علاء نبيل مدرب المقاولون قال في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء: “عليه العوض في “دوري مرجان أحمد مرجان”، وعيب اللي بيحصل ده، إحنا مصريين وعندنا كرامة، أدعم بشكل كامل الحكام المصريين، ما حدث بتعيين طاقم حكام تونسي للقاء اليوم إهانة للحكام المصريين”.



ومن جانبه قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري: “علاء نبيل قال لي إن ناديه لم يطلب حكامًا أجانب، فقلت له إن هذا قرار اتحاد الكرة بعدما طلب النادي المنافس طاقم تحكيم أجنبيًا وفقًا للائحة، غياب الحكمين الخامس والسادس عن المباراة أمر لا أزمة فيه خاصة أننا طبقنا هذا الأمر من قبل، لأن طاقم التحكيم الأجنبي من أي دولة أوروبية على سبيل المثال لا يحتوي على حكام إضافيين”.

وأضاف عبدالفتاح: “قلت قبل بداية الدوري إن الأمور ستكون صعبة، بعدما أقحم الأهلي وبيراميدز الحكام في أمور ليس لهم أي علاقة بها، وهو ما حدث بعد انطلاق المسابقة، أنا الوحيد الذي تجرأ في مصر على الرد على تركي آل الشيخ عندما هاجم التحكيم المصري، وقلت له إن حكامنا هم الأفضل في العالم لعدم وجود مرتشين، المرتشون تم استبعادهم من كأس العالم وهو يعرف السبب”.

وأوضح: “نحتاج إلى خمسة أشهر من أجل تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بموافقة الفيفا، أدافع دائمًا عن الحكام المصريين، وبالرجوع إلى تقنية الفار في كأس العالم ستجدون أخطاء تحكيمية غير عادية، أرى أنه من العار على أي دولة أن يُطبق فيها تطبيق تقنية الفيديو مع الحكام الأجانب، بالتأكيد سيتم الاستعانة بحكام مصريين حال تطبيق تقنية الفيديو، لأن الفار سيتدخل في حل الأخطاء”.