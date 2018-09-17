نادي بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على المقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)

نادي بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على المقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)

بيراميدز لم يخسر أي مبارة الموسم الحالي في الدوري المصري.

المصدر: فريق التحرير

استعاد نادي بيراميدز نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على المقاولون العرب، الإثنين، لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويدين بيراميدز بهذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة في الدقيقة 64.

وهذا الفوز الأول لبيراميدز بعد أن تعادل في المباراتين السابقتين مع سموحة والجونة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن الزمالك الذي لعب 6 مباريات و4 نقاط عن الأهلي الذي لعب 5 مباريات.

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