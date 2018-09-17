نادي بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على المقاولون العرب في الدوري المصري (فيديو)

استعاد نادي بيراميدز نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على المقاولون العرب، الإثنين، لحساب الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويدين بيراميدز بهذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة في الدقيقة 64.
وهذا الفوز الأول لبيراميدز بعد أن تعادل في المباراتين السابقتين مع سموحة والجونة، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب.
ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطتين عن الزمالك الذي لعب 6 مباريات و4 نقاط عن الأهلي الذي لعب 5 مباريات.
64′ جوووووووووووووووول الهاكر كينو مستمر في اختراق شبكات المنافسين ويسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز pic.twitter.com/dxWQ4fC7pV
— Pyramids TV (@pyramids_tv) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨