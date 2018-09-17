هدف مباراة بيراميدز والمقاولون العرب.. ماركوس دا سيلفا كينو يتقدم بطريقة رائعة (فيديو)

هدف مباراة بيراميدز والمقاولون العرب.. ماركوس دا سيلفا كينو يتقدم بطريقة رائعة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل اللاعب البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو الهدف الأول لناديه بيراميدزفي المباراة التي تجمعه مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وجاء هدف ماركوس دا سيلفا بطريقة رائعة من فوق المدافعين وحارس المقاولون في الدقيقة 64.

ويسعى بيراميدز لتسجيل الفوز الرابع ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا.

يشار إلى أن بيراميدز تعادل في المباراتين السابقتين 1/1 في كل منهما مع سموحة والجونة.

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