الأهلي المصري يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة حوريا كوناكري الغيني، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات العودة لدور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمد نجيب مدافع الفريق عن لقاء الأهلي أمام حوريا كوناكري، بعد أن أثبتت الأشعة تعرضه لقطع جزئي في غضروف الركبة، ويحتاج لفترة علاج طويلة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات صحفية ظهر اليوم: “الأشعة التي أجراها نجيب أمس، أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة”.

وأضاف طبيب الأهلي: “اللاعب لن يكون متاحًا أمام الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات لإجراء جراحة الغضروف في أسرع وقت ممكن”.

وكان نجيب قد تعرض للإصابة في مباراة حوريا الغيني التي أقيمت الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويعاني الأهلي من نقص شديد في خط دفاع الفريق، بسبب إصابة سعد سمير ومحمد نجيب، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب الأول للحاق بلقاء حوريا.

يذكر أن سعد سمير كان قد أصيب أيضًا في مباراة الذهاب أمام حوريا، وغادر الملعب في الشوط الأول وحل بدلًا منه محمد نجيب.