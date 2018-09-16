تركي آل الشيخ يعد باستقدام ظهير أيمن “عالمي” لنادي الزمالك حال عدم التزام حمدي النقاز

اتفق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادي بيراميدز على استقدام ظهير أيمن “عالمي” للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف مصدر داخل مجلس الإدارة لـ”إرم نيوز” أن مرتضى أبدى ضيقه من تأخر وصول النقاز إلى القاهرة والتقارير التي خرجت وتؤكد تفاوضه مع الترجي التونسي ورد عليه آل الشيخ بأنه في حالة عدم انتظام المدافع التونسي مع الزمالك سيستقدم بديلًا “عالميًا ومفاجأة”.

وكان تركي آل الشيخ هو من تكفل بصفقة انتقال حمدي النقاز إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء هذا الاتفاق خلال اتصال بين مرتضى وآل الشيخ الذي يجري عملية جراحية في أمريكا.

من جانبه أبدى السويسري كريستيان غروس المدير الفني لفريق الزمالك، ضيقه وغضبه الشديدين بسبب تأخر النقاز، عن موعد وصوله إلى القاهرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده أمام سوازيلاند في التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم تغريم حمدي النقاز وتطبيق لائحة الفريق عليه بسبب التأخير.