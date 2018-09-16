الاتحاد المصري يتخذ خطوات تطبيق حكم الفيديو (صورة)

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة على تطبيق خاصية حكم الفيديو، خلال مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي، بناءً على رغبة عدد من الأندية، وفي مقدمتها الأهلي وبيراميدز.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”اتحاد الكرة بدأ اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق تقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري، ووافق على أي طلب من الأندية باستقدام حكام أجانب شرط تحمل نفقات استقدامهم”.

وشهد بعض مباريات الدوري خلال الفترة الأخيرة أخطاءً تحكيمية كبيرة مثل مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي، وبيراميدز مع الجونة، اللتين شهدتا أداءً تحكيميًا ضعيفًا، من قبل إبراهيم نورالدين وعبدالعزيز السيد، على الترتيب.

من جانب آخر قال الاتحاد المصري عبر حسابه على “تويتر”:”خاطب الاتحاد شركة مصر للطيران لتوفير طائرة خاصة لرحلة المنتخب المصري إلى سوازيلاند لملاقاة منتخب بلادها في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون”.

وأضاف:”كما تم تحديد أسعار تذاكر مباراة الجولة الثالثة أمام نفس المنتخب والمقررة إقامتها يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد السلام في القاهرة بـ40 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى”.