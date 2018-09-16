موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

يأمل نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات والتمسك بقمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يواجه سموحة بعد غد الثلاثاء في الجولة السابعة، في ظل انشغال الأهلي حامل اللقب بمواجهتي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 13 نقطة من ست مباريات بفارق نقطتين عن الأهلي الذي خاض خمس مباريات، بينما يأتي بيراميدز والإنتاج الحربي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

وتأجلت مباراة الأهلي مع الجونة إلى موعد يحدد فيما بعد نظرًا لاستعداد بطل أفريقيا ثماني مرات لمواجهة حوريا الغيني في إياب دور الثمانية السبت المقبل بالقاهرة بعدما تعادلا سلبيًا في كوناكري يوم الجمعة الماضي.

كما تأجلت مباراة إنبي مع المصري لانشغال الأخير بمباراة الإياب مع اتحاد العاصمة الجزائري في دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي.

وحقق الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس الفوز على إنبي 4-1 ثم طلائع الجيش 3-صفر.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن جروس قوله: “علينا التركيز في المرحلة المقبلة وأن نطوي صفحة الفوز على طلائع الجيش، هدفنا الفوز باللقب وهذا لن يتحقق إلا باستمرار الانتصارات”.

وقال علي ماهر مدرب سموحة إن فريقه فقد ثلاث نقاط مهمة في الجولة الماضية بالخسارة 2-1 أمام المقاولون العرب ويجب عدم تكرار ذلك أمام الزمالك.

وأضاف مدرب الأسيوطي السابق: “لا بديل عن الفوز حتى نعود للمنافسة، عقدت اجتماعًا مع اللاعبين وقلت لهم إن التراجع سيضر بمكانة الفريق في المسابقة وطالبتهم بالعمل على تحقيق الفوز”.

وتراجع سموحة للمركز السابع بعد أن توقف رصيده عند تسع نقاط.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة:

سيلعب الزمالك أمام سموحة يوم الثلاثاء 18/9/2018 وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة

* الإرهاق يضرب الإسماعيلي

وسيحل الإسماعيلي ضيفًا على طلائع الجيش في اليوم ذاته، ويأمل الجزائري خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي في استغلال الدفعة المعنوية التي نالها الفريق بالفوز على إنبي 3-2 ليقترب من أندية المقدمة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن بتسع نقاط مقابل خمس نقاط للطلائع الذي يحتل المركز 15.

وقال مضوي: “أواجه معضلة كبيرة تتمثل في الإرهاق الذي حل باللاعبين بسبب توالي المباريات وأسعى لتخفيف الأحمال التدريبية”.

وأشار مضوي إلى أن صعوبة مبارياته تتمثل في أنه يواجه الأندية التي واجهت الزمالك في الجولة الماضية، ولذا فإن طلائع الجيش سيسعى إلى تعويض هزيمته أمام الزمالك بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة غدًا الإثنين بأربع مباريات، فيلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج وبتروجت مع الداخلية والمقاولون العرب مع بيراميدز ومصر للمقاصة مع حرس الحدود.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء بلقاء النجوم مع وادي دجلة.