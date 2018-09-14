مرتضى منصور يطالب مدرب منتخب مصر بضم محمود علاء مداف الزمالك (فيديو)

طلب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، ضم مدافع فريقه محمود علاء لصفوف المنتخب.

وأظهرت لقطات تليفزيونية، حديثاً جرى بين مرتضى منصور وهاني رمزي وهما جالسين بجوار بعضهما البعض في المقصورة الرئيسية لاستاد بتروسبورت أثناء مباراة الزمالك أمام الطلائع بالدوري المصري.

وتساءل منصور عن سبب عدم ضم محمود علاء لصفوف المنتخب في مباراة النيجر الأخيرة التي فاز بها منتخب الفراعنة بستة أهداف دون رد ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقاد محمود علاء الزمالك لفوز عريض على حساب الطلائع بثلاثية دون رد سجلها المدافع صاحب الـ26 عاماً في مرمى محمد بسام حارس الطلائع.