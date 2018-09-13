ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على طلائع الجيش والإسماعيلي أمام إنبي (صورة)

ارتقى نادي الزمالك إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

وأحرز ثلاثية الزمالك مدافعه محمود علاء، في الدقائق 32 و57 و82 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك إلى قمة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وتغلب الإسماعيلي 3-2 بصعوبة على ضيفه إنبي ضمن الجولة السادسة، ليحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد إنبي عند ست نقاط في المركز 12.