كينو يقتنص تعادلًا مثيرًا لنادي بيراميدز من الجونة ويصعد بفريقه لقمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اقتنص فريق بيراميدز تعادلًا قاتلًا من ضيفه الجونة بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الجونة بهدف عن طريق أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

57’ | جووووووول الهدف الأول للجونة برأسيه رائعة عن طريق أحمد سعيد أوكا بيراميدز 0 : 1 الجونة pic.twitter.com/gw52fuCGhs — Pyramids TV (@pyramids_tv) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وعاد بيراميدز بهدف التعادل القاتل عبر البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة.

بوووووووووووووووووووووووووووووم كينووووووو يا ولللللللللد .. ضربهم كواااااااهم كينو أحرق مرمااااااااهم .. الهااااااكر يسجل هدف التعااااادل لبيراميدز نعم .. روح الفانلة الزرقااااء ???????????????? pic.twitter.com/ey67198LRD — Pyramids TV (@pyramids_tv) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للصدارة مؤقتًا برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما ارتقى الجونة للمركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وفي الجولة نفسها تغلب مصر المقاصة على مضيفه وادي دجلة بهدفين لهدف.

أحرز هدفي المقاصة، رجب عمران والبوركيني إيريك تراوري في الدقيقتين 12 و74 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف دجلة الوحيد عن طريق محمود مرعي في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى مصر المقاصة للمركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

حرم المقاولون العرب ضيفه سموحة من التقدم نحو صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز عليه 2-1 اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة.

وخطف حرس الحدود نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندري بالتعادل 1-1 في وقت سابق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

وتقدم المقاولون بهدف في الدقيقة 34 عن طريق أحمد علي الذي تلقى تمريرة رائعة محمد مجلي مرت من مدافعي سموحة ليسكن الكرة الشباك لحظة خروج محمد أبو جبل حارس سموحة من مرماه.

وضاعف المقاولون النتيجة بعد أن أضاف علي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59 بعد أن تلقى تمريرة متقنة من طاهر محمد طاهر سددها علي قوية في الشباك. ويتصدر علي قائمة هدافي الدوري هذا الموسم بعد أن رفع رصيده لخمسة أهداف من ست مباريات.

وتمكن الناميبي بنسون شيلونجو مهاجم سموحة من إحراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86 من اللقاء عندما استقبل تمريرة أمامية على صدره قبل أن يضع الكرة على يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

حقق فريق الإنتاج الحربي، فوزًا قاتلًا على ضيفه بتروجت بهدفين لهدف في الجولة السادسة للدوري المصري لكرة القدم.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاءت الدقيقة 59 لينجح محمد فييرا في إحراز هدف التقدم لبتروجت، إلا أن الإنتاج الحربي أدرك التعادل في الدقيقة 85 عبر محمود كابونجا.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، أضاف الإنتاج الحربي الهدف الثاني عن طريق محمد رجب في الدقيقة 92.

بذلك، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 12 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، انتزع حرس الحدود تعادلًا في آخر ثانية من ضيفه الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

تقدّم الاتحاد بهدف في الدقيقة 58 عن طريق خالد قمر، ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للحدود نفذها مصطفى جمال في الشباك في الدقيقة 98.