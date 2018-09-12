بسبب مباراة بيراميدز والجونة.. تركي آل الشيخ يهدد بالانسحاب من الدوري المصري (صور)

هدد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية وأحد مستثمري نادي بيراميدز المصري، مسؤولي اتحاد الكرة بانسحاب فريقه من الدوري الممتاز، وذلك قبل دقائق من انتهاء مباراته أمام الجونة.

وكان الجونة متقدمًا على بيراميدز بهدف نظيف سجله أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 59 من زمن المباراة، وظلت النتيجة هكذا حتى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث خطف البرازيلي كينو هدف التعادل قبل صافرة الحكم مباشرة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدوينة غاضبة من نتيجة المباراة قال فيها: “بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب”.

علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة الرياضية السعودية، على التحكيم في مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري.

وشن آل الشيخ هجومًا حادًا على التحكيم بعد أن ألغى حكم المباراة الهدف الذي سجله البرازيلي كينو لاعب بيراميدز بداعي التسلل، بعد تمريرة من زميله رودريجينيو، وأوضح أستوديو تحليل قناة بيراميدز أن الهدف صحيح.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”ما زال التحكيم في غيبوبة!”.



وأضاف:”إذن المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب.. فهذا يؤثر على اسم وقوة الدوري المصري”.

