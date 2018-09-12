لهذا السبب.. حمدي النقاز يقرر الرحيل عن نادي الزمالك في يناير المقبل

قرر التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل؛ بسبب عدم المشاركة مع فريقه.

ويشارك حازم إمام قائد الزمالك أساسيًا بتشكيل الفريق على حساب النقاز، وفق رؤية كريستيان غروس الفنية، وهو ما دفع الأخير لاتخاذ قرار الرحيل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ”إرم نيوز”: إن النقاز عرض نفسه على نادي الترجي، حيث يرغب في العودة إلى المشاركة بالمباريات مرة أخرى؛ خوفًا على مكانه في تشكيل المنتخب التونسي.

ومن المقرر أن يعقد النقاز جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ووكيله؛ لحسم الأمر والرحيل إلى الترجي، في حالة وصول عرض رسمي.

وكان حمدي النقاز قد أكد، في تصريحات سابقة، أن استبعاده من تشكيل الزمالك لأسباب فنية، وأنه لا يعاني من أي إصابة.

ورحب نادي الزمالك برحيل حمدي النقاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة إصراره على عدم الاستمرار مع الفريق، ولكن لن يقبل النادي عرضًا بأقل من 3 ملايين دولار، خاصة أنه لاعب دولي في منتخب تونس.