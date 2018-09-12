الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والتشكيل المتوقع للأبيض

سيسعى الزمالك لاعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مستغلًا غياب الأهلي الذي تأجّلت مباراته مع الداخلية بسبب ارتباطه بلقاء دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي، الذي سيواجه هورويا الغيني في دور الثمانية بدوري الأبطال، المسابقة برصيد 11 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويملك سموحة والإنتاج الحربي نفس الرصيد وهو تسع نقاط.

وسيلتقي الزمالك مع طلائع الجيش غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش على ملعب بتروسبورت في تمام التاسعة مساء.

وضمت قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني كلًا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – بهاء مجدي.

في خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز زيزو – محمد حسن – محمد عنتر – محمود كهربا – أيمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما.

خط الهجوم : كاسونجو – عمر السعيد – حميد احداد.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

تشكيل الزمالك

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

محمود عبدالرحيم “جنش”

حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، بهاء مجدي

طارق حامد، فرجاني ساسي

محمد إبراهيم (كهربا) ، أوباما، إبراهيم حسن

كاسونجو