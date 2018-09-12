حقيقة رحيل علي معلول عن النادي الأهلي المصري والتعاقد مع لاعب الترجي

ردّ النادي الأهلي المصري، على التقارير التونسية التي أكدت أن إدارة القلعة الحمراء، وافقت على رحيل علي معلول، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وكان موقع Gent Global Net التونسي، أكد أن إدارة الأهلي تسعى لضم لاعب أجنبي جديد، وهو ما يدفعها للموافقة على رحيل علي معلول، خلال انتقالات الشتاء المقبلة.

وقال محمد فضل، مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “ليس هناك أي نية لدى الأهلي، في رحيل علي معلول عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، متمسك باستمرار اللاعب في صفوف الفريق”.

وأضاف فضل: “كارتيرون طلب من لجنة الكرة بالنادي، ضرورة تجديد عقد اللاعب، خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسة في الفريق، ومن الصعب إيجاد لاعب في نفس مواصفاته، ما يضع الفريق في ورطة حال رحيل اللاعب التونسي”.

وتابع: “الجهاز الفني لم يطلب حتى الآن أي صفقات أجنبية، وخلال الفترة المقبلة ستعمل إدارة النادي علي تجديد عقد معلول، خاصة أن اللاعب لم يبد أي اعتراض وطلب الحديث مع وكيل أعماله في هذا الملف”.

وعن التعاقد مع فرانك كوم، لاعب الترجي التونسي، قال فضل: “كما أكدت سابقًا كارتيرون لم يطلب ضم أي لاعب أجنبي جديد حتى الآن، خاصة أن الفريق يمتلك حاليًا 4 أجانب على أعلى مستوى وهم علي معلول وساليف كوليبالي ووليد أزارو والنيجيري أجايي”.