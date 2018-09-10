أحمد موسى أفضل هدف ومحمد صلاح أفضل لاعب في جولة تصفيات أمم أفريقيا 2019

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تقييمه لجولة تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون صيف 2019، والتي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي.

واعتبر الموقع أن الجولة شهدت بعض المفاجآت، كخسارة غانا أمام كينيا، وتعادل السنغال مع مدغشقر، واستمرار موريتانيا في انطلاقتها القوية بفوز ثان على بوركينا فاسو.

كما شهدت التصفيات عودة منتخب كوت ديفوار للفوز على منتخب أفريقي بعد 8 لقاءات دون فوز، ومنذ فوزهم في الغابون 3-0 في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، لم يتمكنوا من إسقاط: الغابون ومالي والمغرب ونامبيا وزامبيا وأوغندا وتوغو وغينيا.

أحمد موسى أفضل هدف

واختار موقع الفيفا هدف النيجيري أحمد موسى، لاعب نيجيريا ونادي النصر السعودي، كأفضل هدف في جولة التصفيات، والذي سجله في مرمى سيشل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة والحارس ودخلت المرمى.

محمد صلاح أفضل لاعب

فيما اختار الموقع، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب جولة التصفيات، رغم إضاعته لركلتي جزاء، لكنه سجل هدفين، وكان وراء أغلب محاولات المنتخب المصري.

وأكد الموقع، أن المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم قدم أداء مميزًا، ليسعد جماهير منتخب بلاده ويحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على النيجر 6-0.