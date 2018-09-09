كريستيان غروس يوافق على رحيل صانع ألعاب نادي الزمالك

وافق السويسري كريستيان غروس المدير الفني لنادي الزمالك المصري على رحيل أحمد مدبولي، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد عدم مشاركته في الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز” أن غروس رحّب بفكرة رحيل مدبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة بسبب عدم وجود مكان له في ظل مشاركة محمد إبراهيم وكهربا ومحمد عنتر ومصطفى فتحي وأيمن حفني وعبدالله جمعة.

وقال غروس لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، إن خروج مدبولي على سبيل الإعارة، أفضل من جلوسه على دكة البدلاء طوال الموسم.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن نادي سموحة يرغب في الحصول على خدمات مدبولي، بالإضافة إلى ناديي الإسماعيلي ووادي دجلة.

من جهة أخرى عقد غروس جلسة مع محمود كهربا، اليوم الأحد، للحديث معه حول مستقبله مع الفريق، عقب الأزمة التي وقعت بينه وبين رئيس النادي مرتضى منصور.

وتحدث غروس مع “كهربا” وأكد له أنه تحدث مع مرتضى منصور حول قرار إيقافه لكن تم التأكيد له، أن الأمر “إداري وتأديبي”، لفرض الانضباط داخل الفريق.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قرر إيقاف كهربا في وقت سابق، بسبب “إجراء تأديبي”، قبل أن يعتذر اللاعب خلال التحقيق معه، ليتم العفو عنه.

وطلب غروس من كهربا التركيز فيما هو قادم، وعدم التفكير في الماضي، خاصةً أنه من العناصر الأساسية في الفريق.