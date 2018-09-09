هاني رمزي يثير أزمة في منتخب مصر بسبب ميشيل سلجادو

ظهرت أزمة كبيرة داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، رغم الفوز بسداسية نظيفة على النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ”إرم نيوز” أن هاني رمزي المدرب العام اشتكى من تواجد الإسباني ميشيل سلجادو تحت وظيفة “المستشار الفني” والذي باشر عمله خلال الأسبوع الماضي داخل صفوف الجهاز الفني.

وسلجادو هو وكيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة، وانضم للجهاز الفني لمنتخب مصر، منذ أكثر من أسبوع تحت وظيفة “المستشار الفني” لمنتخب مصر.

وأبدى هاني رمزي استياءه من تدخل سلجادو في اختصاصاته سواء بترشيح لاعبين لأجيري، أو إعطاء تعليمات للاعبين وعقد جلسات معهم، قبل مباراة النيجر في التصفيات الأفريقية.

واشتكى رمزي لبعض المقربين من تهميش دوره بصفته الرجل الثاني في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وتحويلها بالتدريج لصالح سلجادو.

وينوي رمزي مخاطبة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء المقبل، لمعرفة دور سلجادو، وهل تواجده سيقتصر على المعسكرات فقط أم سيكون عنصرًا أساسيًا في الجهاز الفني؟