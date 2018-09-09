النادي الأهلي المصري يسعى لضم باهر المحمدي.. وشريف إكرامي يستقر على الدوري السعودي

استقرَّ شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، على الرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بعد أن بات خارج حسابات باتريس كارتيرون، المدير الفني.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى إكرامي عرضًا للاحتراف في الدوري السعودي، ولكن الحارس تحفظ على ذكر اسم النادي، حتى انتهاء المفاوضات بشكل رسمي”.

وأضاف المصدر: “إكرامي قرَّر الرحيل عن الأهلي، بسبب رغبته في المشاركة بالمباريات للعودة من جديد لحسابات المنتخب المصري، خاصة أن جلوسه على دكّة بدلاء ناديه كلفه الخروج من المنتخب في لقاء النيجر”.

وتابع: “إكرامي حصل -أيضًا- على نصيحة من طارق سليمان، مدرّب حراس مرمى الفريق السابق، بالموافقة على العرض السعودي، في ظل تواجد محمد الشناوي أساسيًا في الأهلي، ومع رغبته هو الآخر في المشاركة بشكل أساسي”.

ومن جانب آخر، وضع مسؤولو الأهلي باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر، تحت المنظار تمهيدًا لطلب التعاقد معه في يناير المقبل، بعد تألق اللاعب أخيرًا وتواجده في حسابات المنتخب ومشاركته أمس أمام النيجر في المباراة التي شهدت تألقه.

كارتيرون طلب ضم اللاعب بعد متابعته أخيرًا مع الإسماعيلي وأمس مع المنتخب، إذ أكد الفرنسي في حديثه مع أعضاء الجهاز المعاون أن اللاعب سيكون إضافة قويّة لدعم دفاعات الأهلي، وطلب وضعه تحت المنظار لمتابعته والتأكد من ثبات مستواه الفني.

مسؤول في إدارة التعاقدات بالأهلي قال إن “هناك نيّة للتقدم بطلب رسمي للحصول على خدمات اللاعب مع ترشيح بعض اللاعبين للدخول في الصفقة التبادلية، وعلى رأسهم عمرو بركات وأحمد الشيخ وعمرو جمال”.