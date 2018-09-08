أرقام رائعة حققها محمد صلاح بعد هدفيه في مباراة مصر والنيجر

أحرز محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما وأضاع ركلتي جزاء ليقود مصر لفوز ساحق 6-صفر على النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ويمنح المدرب الجديد خافيير أغيري بداية مظفرة، يوم السبت.

-محمد صلاح تساوى مع حسام حسن كأفضل هداف تاريخي لمصر في تصفيات أفريقيا. 12 هدفا لحسام حسن ومثلهم لمحمد صلاح.

-صلاح أصبح ثالث هدافي منتخب مصر عبر التاريخ. وصل إلى هدفه 39 في 61 مباراة دولية ليتخطى محمد أبو تريكة (38 هدفا) و السيد الضظوي (38 هدفا)، وبعد حسام حسن (79 هدفا) وحسن الشاذلي (44).

-ثنائية صلاح مع المنتخب ضد النيجر هي المرة الخامسة التي يسجل فيها هدفين أو أكثر في مباراة واحدة مع الفراعنة.

-لأول مرة يهدر محمد صلاح ركلة جزاء مع منتخب مصر.

وكانت هذه أول مباراة لمصر بعد ظهورها المتواضع في كأس العالم وتلقيها ثلاث هزائم لتخرج من الدور الأول وينتهي عهد مدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي استمر ثلاث سنوات.

وعينت مصر أغيري خلفا لكوبر الشهر الماضي وسط شكوك من الجماهير في مؤهلات مدرب أتلتيكو مدريد السابق، لكن المزاج العام سيتغير على الأرجح بعد أن استهل المدرب المكسيكي مسيرته بقيادة الفراعنة لأكبر انتصار منذ الفوز 10-صفر على سوازيلاند، التي تواجه مصر في الجولة المقبلة، في مارس آذار 2013 بقيادة المدرب الأمريكي بوب برادلي.

ووضع صلاح جانبا مشاكله المتعلقة بالتنظيم وحقوق الصور مع الاتحاد المصري لكرة القدم ليقدم أداء قويا قاد مصر لأول فوز لها منذ 11 شهرا حين هزمت الكونغو 2-1 في أكتوبر تشرين الأول الماضي لتحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

وفي مباراة مليئة بالأحداث لمهاجم ليفربول الموجود في القائمة المختصرة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، حصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى لكن محاولته من نقطة الجزاء تصدى لها الحارس كسالي داودا.

وعاد صلاح ليمرر إلى المهاجم مروان محسن غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 13 ثم ضاعف الظهير الأيسر أيمن أشرف النتيجة بعد سبع دقائق أخرى عقب ابعاد سيء للكرة من دفاع النيجر المتواضع.

وحصلت مصر على ركلة جزاء ثانية احتسبت لصالح الجناح محمود حسن (تريزيغيه)، ونفذ صلاح المحاولة لكن داودا تصدى لها مجددا قبل أن يتابعها مهاجم ليفربول في الشباك محرزا الهدف الثالث.

وجعل المهاجم البديل صلاح محسن النتيجة 4-صفر في الدقيقة 73 في ظهوره الدولي الأول بعد تمريرة أخرى من صلاح، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

وأكمل محمد النني، لاعب وسط آرسنال، السداسية بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الأخيرة.

ووضع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة العاشرة بعد خسارته أمام تونس في الجولة الافتتاحية في يونيو حزيران من العام الماضي.

وتستطيع تونس، التي تملك ثلاث نقاط، العودة لصدارة المجموعة حين تلعب في ضيافة سوازيلاند غدا الأحد.