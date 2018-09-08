مصر تمطر شباك النيجر بسداسية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

أمطر المنتخب المصري، اليوم السبت، ضيفه النيجر بستة أهداف نظيفة خلال الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وبذلك، اعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تونس التي ستلعب غدًا الأحد أمام سوازيلاند، بينما تجمّد رصيد النيجر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 1 × 0 النجير | هدف اول مصر عن طريق مروان محسن اسيست محمد صلاح هدف جميللل HD via : @if24hd pic.twitter.com/2pPXbBsih7 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب المصري، حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمصر في الدقيقة الأولى أضاعها محمد صلاح.

وواصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء إلى أن جاءت الدقيقة 13 لينجح مروان محسن بإحراز الهدف الأول، قبل أن يضيف أيمن أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 2 × 0 النجير | هدف الثاني مصر ايمن اشرف هدف مضحك ???????? HD via : @if24hd pic.twitter.com/nWAc5xWG4Z — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لمصر في الدقيقة 29 أضاعها صلاح ليتابعها في الشباك مسجلًا الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو النيجر عن فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، أحرز المنتخب المصري ثلاثة أهداف أخرى عبر صلاح محسن، وصلاح، ومحمد النني، في الدقائق 73 و86 و90.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 3 × 0 النجير | هدف الثالث مصر محمد صلاح HD via : @if24hd pic.twitter.com/bBuBdmSId8 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وبذلك، حقق المنتخب المصري أول انتصار له تحت قيادة مدربه الجديد المكسيكي خافير أغيري، كما أن الانتصار أول فوز للفراعنة في عام 2018.

ووفقًا للوائح البطولة، سيتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 4 × 0 النجير | هدف الرابع مصر HD via : @if24hd pic.twitter.com/tw08YDKXen — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 5 × 0 النجير | هدف الخامس مصر محمد صلاح Mo Salah HD via : @if24hd pic.twitter.com/NOEs33A1Oo — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018