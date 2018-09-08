مصر تمطر شباك النيجر بسداسية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

مصر تمطر شباك النيجر بسداسية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أمطر المنتخب المصري، اليوم السبت، ضيفه النيجر بستة أهداف نظيفة خلال الجولة الثانية للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وبذلك، اعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة مؤقتًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تونس التي ستلعب غدًا الأحد أمام سوازيلاند، بينما تجمّد رصيد النيجر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب المصري، حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمصر في الدقيقة الأولى أضاعها محمد صلاح.

وواصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء إلى أن جاءت الدقيقة 13 لينجح مروان محسن بإحراز الهدف الأول، قبل أن يضيف أيمن أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية لمصر في الدقيقة 29 أضاعها صلاح ليتابعها في الشباك مسجلًا الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو النيجر عن فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، أحرز المنتخب المصري ثلاثة أهداف أخرى عبر صلاح محسن، وصلاح، ومحمد النني، في الدقائق 73 و86 و90.

وبذلك، حقق المنتخب المصري أول انتصار له تحت قيادة مدربه الجديد المكسيكي خافير أغيري، كما أن الانتصار أول فوز للفراعنة في عام 2018.

ووفقًا للوائح البطولة، سيتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون سنة 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

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