أهداف محمد صلاح خلال مباراة مصر والنيجر‎ (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفين خلال مباراة مصر والنيجر التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

والهدف الثالث للفراعنة الذي سجله صلاح جاء داخل شباك النيجر في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 3 × 0 النجير | هدف الثالث مصر محمد صلاح HD via : @if24hd pic.twitter.com/bBuBdmSId8 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وفي الدقيقة 85 سجل محمد صلاح ثان أهدافه في المباراة والخامس للفراعنة.. إثر عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد المحمدي استقبلها محمد صلاح الخالي تماما من الرقابة برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 5 × 0 النجير | هدف الخامس مصر محمد صلاح Mo Salah HD via : @if24hd pic.twitter.com/NOEs33A1Oo — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وجاء هدف صلاح بعدما نجح في اللحاق بالكرة عقب ارتدادها من حارس المرمى الذي تصدى لركلة الجزاء الثانية التي انبرى لها نجم ليفربول الإنجليزي.

وأهدر صلاح ركلة جزاء للفراعنة أمام النيجر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 13 أحرز مروان محسن هدف التقدم للمنتخب الوطني، ومن بعده أحرز أيمن أشرف الهدف الثاني.

ودخل منتخب مصر المباراة تحت قيادة فنية جديدة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، الذي تولّى المهمة رسميًا خلال الشهر الماضي.

وتعد مباراة مصر، والنيجر، اليوم، المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، إذ انتصر منتخب الفراعنة في مواجهتين سابقتين، وخسر في واحدة فقط.