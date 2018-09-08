أهداف مباراة مصر والنيجر.. 6-0 للفراعنة (فيديو)

سجل مروان محسن الهدف الأول لصالح منتخب مصر ضد النيجر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 1 × 0 النجير | هدف اول مصر عن طريق مروان محسن اسيست محمد صلاح هدف جميللل HD via : @if24hd pic.twitter.com/2pPXbBsih7 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وفي الدقيقة 21 سجل أيمن أشرف الهدف الثاني للفراعنة من انطلاقة قوية من أشرف على الجبهة اليسرى، أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وأبعدها الحارس بشكل خاطئ تمامًا لترتد وتجد متابعة جديدة من أيمن الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى بشكل مباشر ذهبت على يسار المرمى لتصطدم بالقائم الأيسر، ثم تسكن الشباك.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 2 × 0 النجير | هدف الثاني مصر ايمن اشرف هدف مضحك ???????? HD via : @if24hd pic.twitter.com/nWAc5xWG4Z — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وفي الدقيقة 29 سجل صلاح الهدف الثالث بعد إهدار جديد من ركلة الجزاء بعد توقع صحيح من الحارس، إلا أن الكرة ارتدت ووجدت متابعة من جديد لمحمد صلاح الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 3 × 0 النجير | هدف الثالث مصر محمد صلاح HD via : @if24hd pic.twitter.com/bBuBdmSId8 — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وفي الدقيقة 73 سجل صلاح محسن الهدف الرابع لمنتخب مصر.. إثر هجمة مرتدة سريعة للمنتخب المصري بقيادة محمد صلاح الذي مرر كرة عرضية رائعة للمنطلق خلف مدافعي النيجر صلاح محسن، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة على يمين الحارس سكنت الشباك.

#مصر_النيجر محمد صلاح يصنع الهدف الرابع لمنتخب مصر ( صلاح محسن ) ضد النيجر في تصفيات كأس امم افريقيا .. pic.twitter.com/Ht9o37SUZQ — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) September 8, 2018

وفي الدقيقة 85 سجل محمد صلاح ثان أهدافه في المباراة والخامس للفراعنة.. إثر عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد المحمدي استقبلها محمد صلاح الخالي تماما من الرقابة برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

#مصر_النيجر فخر العرب محمد صلاح يسجل ثاني اهدافه والخامس لمنتخب مصر ❤️❤️ pic.twitter.com/173BhI09UV — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) September 8, 2018

وفي الدقيقة 91 سجل محمد النني الهدف السادس للفراعنة، إثر تسديدة قوية عن طريق النني من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء النيجر اصطدمت في طريقها بأقدام أحد لاعبي النيجر لتخدع حارس المرمى وتسكن الشباك.

تصفيات كاس امم افريقيا | مصر 6 × 0 النجير | هدف السادس مصر محمد النني Mohamed Elneny HD via : @if24hd pic.twitter.com/ixrYFwCPDY — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

ودخل منتخب مصر المباراة تحت قيادة فنية جديدة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، الذي تولّى المهمة رسميًا خلال الشهر الماضي.

وتعد مباراة مصر، والنيجر، اليوم، المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، إذ انتصر منتخب الفراعنة في مواجهتين سابقتين، وخسر في واحدة فقط.