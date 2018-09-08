أهداف مباراة مصر والنيجر.. 6-0 للفراعنة (فيديو)

أهداف مباراة مصر والنيجر.. 6-0 للفراعنة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل مروان محسن الهدف الأول لصالح منتخب مصر ضد النيجر في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء الهدف في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 21 سجل أيمن أشرف الهدف الثاني للفراعنة من انطلاقة قوية من أشرف على الجبهة اليسرى، أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وأبعدها الحارس بشكل خاطئ تمامًا لترتد وتجد متابعة جديدة من أيمن الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى بشكل مباشر ذهبت على يسار المرمى لتصطدم بالقائم الأيسر، ثم تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 29 سجل صلاح الهدف الثالث بعد إهدار جديد من ركلة الجزاء بعد توقع صحيح من الحارس، إلا أن الكرة ارتدت ووجدت متابعة من جديد لمحمد صلاح الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 73 سجل صلاح محسن الهدف الرابع لمنتخب مصر.. إثر هجمة مرتدة سريعة للمنتخب المصري بقيادة محمد صلاح الذي مرر كرة عرضية رائعة للمنطلق خلف مدافعي النيجر صلاح محسن، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة على يمين الحارس سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 85 سجل محمد صلاح ثان أهدافه في المباراة والخامس للفراعنة.. إثر عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد المحمدي استقبلها محمد صلاح الخالي تماما من الرقابة برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 91 سجل محمد النني الهدف السادس للفراعنة، إثر تسديدة قوية عن طريق النني من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء النيجر اصطدمت في طريقها بأقدام أحد لاعبي النيجر لتخدع حارس المرمى وتسكن الشباك.

ودخل منتخب مصر المباراة تحت قيادة فنية جديدة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري، الذي تولّى المهمة رسميًا خلال الشهر الماضي.

وتعد مباراة مصر، والنيجر، اليوم، المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين، إذ انتصر منتخب الفراعنة في مواجهتين سابقتين، وخسر في واحدة فقط.

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