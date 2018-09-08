تشكيلة منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يحل منتخب النيجر ضيفًا على مصر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتضم المجموعة إلى جوارهما كلًا من تونس وسوازيلاند.

وخسرت مصر مباراة الافتتاح أمام تونس بهدف دون رد.

وتلك المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة الجهاز الفني الذي يرأسه المكسيكي أجيري ومساعده الإسباني ميشيل ساليجادو المستشار الفني وهاني رمزي المدرب العام وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى.

واستبعد أجيري عددًا من عناصر الخبرة في منتخب مصر مثل أحمد فتحي ومحمد عبدالشافي على أمل تشكيل منتخب شاب جديد.

وبحسب مصادر فإن تشكيل منتخب مصر سيكون كالآتي أمام النيجر الليلة على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

محمد الشناوي

محمد هاني، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي

طارق حامد، محمد النني

محمود تريزيغيه، عمرو ورده، محمد صلاح.

مروان محسن.

وقد يبدأ علي غزال كمدافع خط وسط ثالث على حساب عمرو ورده لتصبح الطريقة 4/3/3 بدلًا من 4/2/3/1، كما يكافح باهر المحمدي ليلعب أساسيًا في خط الدفاع على حساب علي جبر.