القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر‎ اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يخوض المنتخب المصري أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد المكسيكي خافير أجييري، عندما يستقبل منافسه منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويرغب منتخب مصر في الحصول على أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

وتبث مباراة مصر والنيجر على قناة beIN SPORTS HD 5، بصوت المعلق المصري علي محمد علي، وتبدأ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة أيضا على التلفزيون الأرضي المصري عبر قناتيه النيل للرياضة والثانية.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز وتجنب المفاجآت، خاصة أنه خسر 0/1 أمام منافسه التونسي في الجولة الأولى من التصفيات.

وتضم المجموعة إلى جانب مصر والنيجر، كلًا من تونس وسوازيلاند.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في الكاميرون العام 2019، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

وفي الجولة الأولى تعادل منتخب النيجر سلبيًا مع سوازيلاند.

والمنتخب المصري هو وصيف النسخة الماضية، بعد أن خسر 1/2 أمام الكاميرون في المباراة النهائية، لكنه هو أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة برصيد 7 ألقاب، كان آخرها عام 2010 مع المدرب المصري حسن شحاتة.