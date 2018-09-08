صلاح محسن يرد على اتهامه بإهانة قميص النادي الأهلي المصري (فيديو وصورة)

كشف صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة تعمده إهانة قميص النادي، خلال تواجده في غرف خلع الملابس، عقب إحدى مباريات الفريق.

وانتشر مقطع فيديو لصلاح محسن وهو يقوم بمسح أرضية غرفة خلع الملابس بقميص النادي الأهلي، عقب نهاية مباراة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مهاجم الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الأهلي فوق أي حد واللي حصل ده أكيد مش قصدي.. الناس اللي بتقول أي كلام الأهلي أكبر من أي حد فعيب أوي”.

وأضاف: “يعني جماهير الأهلي عارفة صلاح بحب الأهلي إزاي ده أي لاعب بيعمل كده ودي حاجة عادي جدًا ومافيهاش أي حاجة”.

ويتواجد صلاح محسن حاليًا في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة النيجر مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.