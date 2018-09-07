القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

يخوض المنتخب المصري ثاني مباراة له في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019، عندما يستضيف النيجر، على إستاد برج العرب.

وتقام مباراة مصر والنيجر اليوم الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة عبر قناة bein Sports HD 5، وعلى القناة الثانية والنيل الرياضية الأرضية.

وكان المنتخب المصري قد خسر 0/1 أمام تونس في يونيو 2017 في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.

يشار إلى أن المنتخب المصري هو وصيف آخر نسخة في كأس أفريقيا بعدما خسر 1/2 أمام الكاميرون في المباراة النهائية.

تعد هذه المباراة الأولى للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الذي تولي منصب المدير الفني خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر.