يدخل منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري اختبارا أمام النيجر في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وستكون مباراة مصر ضد النيجر المواجهة هي الأولى الرسمية للمدرب الجديد للفراعنة خافيير أجيري والذي يقود كتيبة رفقاء محمد صلاح، خلفًا الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي تمت إقالته، عقب الإخفاق في كأس العالم.

وخسر منتخب مصر من تونس بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، حيث يتصدر المنتخب التونسي المجموعة الثانية بثلاث نقاط، يليه سوازيلاند والنيجر بنقطة لكلا منهما، ثم مصر في المركز الأخير بدون نقاط.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد النيجر‎

تلعب مصر ضد النيجر مساء السبت المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ستذاع مباراة مصر ضد النيجر عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية بالإضافة إلى القناة الثانية الأرضية وقناة النايل سبورت.