نادي الزمالك يفسخ عقد أتشيمبونغ بالتراضي.. ويرفع الإيقاف عن كهربا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك رفع الإيقاف عن محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب خط وسط الفريق الكروي، بناء على التوصية التي قدّمها أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وجاء قرار رفع الإيقاف عن “كهربا” بعد تأكيد اللاعب التزامه واعتذاره وتعهده بعدم تكرار الأخطاء التي وقعت منه خارج المستطيل الأخضر.

وكانت إدارة الكرة قد وقعت عقوبة فورية على “كهربا”، وهي التدريبات الفردية الساعة 9 صباحًا مدة أسبوع كامل مع فرض عقوبات مالية، وهو ما التزم به اللاعب.

ولم يشارك اللاعب في مباراة إنبي التي فاز بها الفريق برباعية، وقدم اعتذاره عما بدر منه خارج الملعب، وأعلن التزامه بالامتثال والانضباط سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

كان مرتضى منصور قد أعلن إيقاف كهربا لأسباب تأديبية وعرضه للبيع، قائلًا: “أملك صورًا وفيديوهات لكهربا لا تليق به كلاعب في الزمالك، ونحن لا نقبل هذه التصرفات في نادينا”.

وأضاف: “كهربا فعل العديد من الأشياء وقبل لقاء نجوم المستقبل، جمعته مع كريستيان غروس وجعلت المدرب يستمع ويشاهد بعض الصور للاعب وأخبرته بضرورة ألا يشارك”.

من جانب آخر توصلت ادارة الكرة بنادي الزمالك، لاتفاق نهائي مع اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونغ على فسخ عقده مع النادي بالتراضي، وأن يتنازل الطرفان عن الشكوى المقدمة من الطرفين حاليًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”.

ووافق مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على الاتفاق الذي تم مع اللاعب الغاني.

وانضم المهاجم الغاني إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي قادمًا من الداخلية، قبل أن تتم إعارته في يناير الماضي إلى بتروجت.