إنبي يحسم قضية توقيع حمدي فتحي للنادي الأهلي المصري

رد نادي إنبي على الأنباء التي ترددت بشأن توقيع حمدي فتحي، لاعب الفريق الكروي، على عقود رسمية، للانتقال لصفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال خالد متولي، المدير الفني لإنبي، في تصريحات إذاعية: “توقيع حمدي فتحي للأهلي لا أساس له من الصحة، فاللاعب لم يتحدث معي في أمر رحيله، وكذلك لم يستأذن النادي لكي يُقْدِم على هذه الخطوة، وبيننا اتفاق وكلمة شرف أن تكون المفاوضات مع اللاعبين بعلم الإدارة وموافقته”.

وأضاف متولي: “حاول الأهلي ضم فتحي قبل بداية الدوري بأسبوع، حيث تفاوض رئيسا الناديين محمود الخطيب وعلاء خشب، كما تحدث علاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة معي، واعتذرنا لهم في ضوء الحاجة لجهود اللاعب وضيق الوقت”.

وتابع: “لا أقبل أن يرحل فتحي في يناير وأرفض التفاوض عليه؛ لأن إنبي يحتاج لكل لاعب، ومن الصعب التفريط في عنصر مثله خاصة وأن بداية الدوري كانت غير موفقة للفريق”.

ومن جانب آخر، أكدت تقارير صحفية مغربية أن وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي المصري الحالي، حصل على وعد من إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف فريقه في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة “المساء” المغربية، فإن اللاعب طالب إدارة القلعة الحمراء بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن هداف الدوري المصري الموسم الماضي طالب إدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل عن القلعة الحمراء، لرغبته في خوض تجربة أخرى مشيرة إلى أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب بعدم ممانعتها رحيل اللاعب في يناير المقبل حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا.