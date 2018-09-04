جدول الدوري السعودي بعد التعديل كاملًا (صور)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة في جدول مسابقات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عددًا من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى.

وأعادت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي جدولة مباريات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حيث راعت اللجنة عدم تعارض مباريات الأندية الجماهيرية مع بعضها البعض.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد دعا اتحاد الكرة السعودي إلى إعادة النظر في جدول المباريات، من أجل تجنيب الأندية الجماهيرية اللعب في توقيت واحد قائلًا: “آمل من الاتحاد السعودي إعادة النظر مرة أخرى في جدول الدوري، الفرق الجماهيرية يجب ألا تلعب في التوقيت نفسه”.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 13 سبتمبر المقبل، عقب توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب السعودي.

وفيما يلي الجدول كاملًا: