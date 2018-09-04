اتحاد الكرة المصري يتجاوز هجوم محمد صلاح ويعلن تكريمه قريبًا

تجاوز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة أزمته مع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، التي اشتعلت في الفترة الأخيرة.

وكان صلاح قد هاجم اتحاد الكرة في تغريدة له على “تويتر”، بسبب تجاهل مسؤوليه الرد على طلباته، قبل أن يستجيب الجبلاية فيما بعد لما طلبه اللاعب عقب تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي.

وقال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة في تصريحات تلفزيونية، تعليقًا على منافسة صلاح مع كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم: “إنجاز عظيم للاعب مصري وهذا شرف لنا بكل تأكيد”.

وأضاف: “أعضاء اتحاد الكرة قدموا التهنئة لصلاح، وقررنا أن نقيم حفل تكريم يليق به قريبًا، ونتمنى أن يفوز بالجائزة في نهاية الشهر الجاري”.

وعن أزمة النادي الأهلي مع الحكام، عقب الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بمباراة الإنتاج الحربي، علق مجاهد قائلًا: “الأخطاء أمر وارد في ظل كثرة عدد المباريات، وهذا يحدث في كل دوريات العالم”.

وتابع: “الأهلي يطالب بتطبيق تقنية الفيديو، هذا حقه، ولكن لن تتوقف الأخطاء حال تطبيقها، والدليل بطولة كأس العالم الأخيرة التي شهدت أخطاء تحكيمية رغم وجود حكم الفيديو”.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في مباراة شهدت عدم احتساب هدف صحيح للمارد الأحمر بداعي التسلل، بجانب التغاضي عن ركلة جزاء للمهاجم وليد أزارو.

من جانبه، قال هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماعه بلاعبي الفراعنة، اليوم الثلاثاء، إن تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي يعد أمرا محسوما.

وأضاف في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد على تويتر: “ترشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم هو سبب سعادة للشعب المصري بالكامل وفخر لنا جميعا”.

وتابع: “فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الثاني على التوالي أمر محسوم”.

وأكمل أبو ريدة حديثه موجها رسالة لصلاح: “نحن ندعمك للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وأنت شرفت مصر والوطن العربي كله”.

ويستعد منتخب مصر للقاء النيجر يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وينافس صلاح كل من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ولوكا مودريتش لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.