كريستيان غروس يطلب تدعيم نادي الزمالك بمدافع بيراميدز

طلب السويسري كريستيان غروس، مدرب نادي الزمالك المصري من مرتضى منصور رئيس النادي، ونجله أمير المشرف العام على الكرة التعاقد مع عبدالله بكري لاعب نادي بيراميدز.

وقال غروس لمنصور قبل سفره إلى بلاده سويسرا لقضاء إجازة قصيرة إنه يطلب التعاقد مع عبدالله بكري لتدعيم خط دفاع الفريق، الذي يعاني بشدة بعد رحيل علي جبر.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” أن طلب غروس التعاقد مع عبدالله بكري جاء بعد إعلان مرتضى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز وعده بانتقال محمد مجدي “قفشة” إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل.

وانتقل بكري من سموحة إلى نادي الباطن السعودي، على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم بيراميدز بضمه بشكل نهائي من الفريق السكندري.

يذكر أن جروس سبق أن طلب من مجلس الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.