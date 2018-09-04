النادي الأهلي المصري يحصل على موافقة “خليفة محمد صلاح” والمقاولون يعطل الصفقة

وافق طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، على الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال يناير المقبل، بعد جلسة جمعته مع مندوبين من النادي الأحمر.

ويحاول الأهلي استغلال رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر للضغط على المقاولون العرب لبيعه.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء لـ”إرم نيوز” أن محمد فضل، مدير التعاقدات بالأهلي، عقد عدة جلسات مع اللاعب وحصل منه على موافقة كتابية باللعب للأهلي، في محاولة للضغط على المقاولون.

ويرفض مجلس إدارة المقاولون العرب التفريط في اللاعب، بعد المستوى المميز الذي ظهر به، حتى لقّبه البعض بخليفة محمد صلاح، مطالبًا بمبلغ مالي كبير قد يصل إلى 5 ملايين دولار.

يذكر أن اللاعب تلقى عرضًا من جانب النادي الأهلي قبل بداية الموسم، لكن لم تتوصل إدارة الناديين لاتفاق.

ويرغب الأهلي في حسم المفاوضات سريعًا، بعد أن أشارت عدة تقارير إلى دخول نادي بيراميدز في الصفقة ورفع سعر اللاعب.