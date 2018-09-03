محمود متولي لاعب الإسماعيلي يقترب من نادي بيراميدز مقابل 50 مليون جنيه

اقترب نادي بيراميدز برئاسة حسام البدري، من الحصول على توقيع محمود متولي لاعب وسط نادي الإسماعيلي، لينضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل بيراميدز لـ”إرم نيوز”: “نجح تركي آل الشيخ، الداعم للنادي، في التوصل لاتفاق مع الإسماعيلي، على ضم محمود متولي لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وحصل على توقيع اللاعب”.

وأضاف المصدر: “الصفقة ستكلف نادي الأهرام 50 مليون جنيه، خاصة أن الإسماعلي تمسك بالحصول على هذا المبلغ، بسبب وجود مفاوضات من قبل الأهلي؛ للتعاقد مع اللاعب الذي يميل للانتقال للقلعة الحمراء”.

وتابع: “متولي كان يرفض الانتقال لبيراميدز؛ لرغبته في الانضمام لصفوف الأهلي، لكن تركي أغراه بمبلغ مالي كبير جدًا، وأقنعه برفض عرض الأهلي والانتقال للأهرام، خاصة أن إدارة الإسماعيلي ترفض بشدة انتقاله للقلعة الحمراء”.

ورفض متولي، تجديد تعاقده مع الإسماعيلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لرغبته في الرحيل عن صفوف الدراويش، لخوض تجربة جديدة، سواء بالانتقال إلى أي من الأندية المصرية أو العربية.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد، أن بيراميدز يفاوض لاعبين نجمين في الدوري المصري، سوبر ستار، بالإضافة لعدد من المحترفين المصريين في أوروبا.