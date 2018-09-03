تركي آل الشيخ يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صفقات بيراميدز في الميركاتو الشتوي (فيديو)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن المزيد من التفاصيل عن تعاقدات الفريق الجديدة المقبلة في الانتقالات الشتوية، مشددًا على أن المحترف المصري الذي قال من قبل إنه سينضم إلى بيراميدز، يلعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف آل الشيخ عبر قناة “بيراميدز”: “بالنسبة لللاعب المحترف العالمي، نفاوض لاعبًا يلعب في الدوري الأمريكي وآخر في الدوري التركي وآخر في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف: “كذلك نفاوض لاعبين نجمين في الدوري المصري، سوبر ستار”.

وتابع: “أما المحترف المصري الذي سنضمه، فهو يلعب في الدوري الإنجليزي”.

وشدد: “اعتدنا على إنهاء الصفقة بشكل رسمي في البداية، ثم الإعلان عنها حصريًا عبر برامج قناة بيراميدز”.

معالي المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن الأسم المصري العالمي الأقرب للانتقال لنادي بيراميدز في انتقالات يناير المقبلة #مساء_بيراميدز pic.twitter.com/fVldwTUhTm — Pyramids TV (@pyramids_tv) September 2, 2018

ويلعب في الدوري الإنجليزي من المصريين كل من محمد صلاح في ليفربول ومحمد النني في آرسنال ورمضان صبحي في هدرسفيلد، بجانب سام مرسي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي في الدرجة الأدنى.

وينشط في الدوري الأمريكي عمرو طارق مع أورلاندو سيتي وعلي غزال مع فرانكوفر وايت كابس الكندي، فيما يتواجد بالدوري التركي الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه مع قاسم باشا وكريم حافظ المعار لباشاك شهير من وادي دجلة.

وأتم آل الشيخ تصريحاته مشيدًا بأداء مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، قائلا: “مدرب كبير كنت أتابعه من أيام توليه قيادة الوحدة، حيث وصل به لنهائي كأس ولي العهد، ونفخر أن مصر يوجد بها مدرب قدير مثله”.

بيراميدز وصل للنقطة 11 في وصافة الدوري الدوري بعد التعادل مع سموحة 1-1، قبل مواجهة الأهلي للإنتاج الحربي، خلف الأهلي بفارق الأهداف.