ترتيب الدوري المصري بعد تعادل النادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي وبيراميدز ضد سموحة (صورة)

اشتعلت حدة المنافسة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، على صدارة الدوري المصري لكرة القدم.

وتعادل الأهلي مع ضيفه الإنتاج الحربي سلبيًا في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 11 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية، تعادل بيراميدز مع مضيفه سموحة بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 11 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف الأهلي، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 9 نقاط في المركز الرابع.