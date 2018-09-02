النادي الأهلي يفشل في استغلال تعثر بيراميدز ويسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي

فرض الإنتاج الحربي التعادل بدون أهداف على النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد ليواصل بدايته الواعدة للموسم الجديد ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

وبعيدًا عن تسديدة محمود حمادة التي ارتدت من القائم في الدقيقة 38، لم يظهر الانتاج الحربي نوايا هجومية كبيرة طيلة اللقاء أمام حامل اللقب الذي شعر لاعبوه بالغضب من إلغاء هدف سجله البديل مؤمن زكريا قرب النهاية بداعي التسلل رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم وجود أي خطأ.

وطالب الأهلي أيضًا باحتساب ركلة جزاء لصالح مهاجمه المغربي وليد أزارو في الدقيقة السابعة لكن الحكم إبراهيم نور الدين أشار باستمرار اللعب بينما سدد ميدو جابر في العارضة بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 66 مع تراجع الإنتاج الحربي، الذي يملك تسع نقاط، للدفاع.

ويملك الأهلي 11 نقطة من خمس مباريات في صدارة الترتيب ويتقدم بفارق الأهداف على بيراميدز الذي تعادل 1-1 خارج ملعبه مع سموحة صاحب المركز الرابع في وقت سابق اليوم الأحد.