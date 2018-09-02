بيراميدز يخطف التعادل من سموحة ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري “مؤقتًا” (فيديو)

أهدر سموحة ركلة جزاء في الشوط الأول ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم سموحة عن طريق محمود سيد بعد 11 دقيقة عندما حول تمريرة محمود منصور بضربة رأس في شباك المهدي سليمان حارس بيراميدز.

12’ | جوووووووول الهدف الأول لسموحة من رأسيه عن طريق محمود سيد سموحة 1 : 0 بيراميدز pic.twitter.com/x5K8T4oGPR — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

لكن أحمد توفيق أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 23 إثر تمريرة عرضية متقنة من البرازيلي كينو لم يجد لاعب الوسط صعوبة في وضعها في شباك محمد أبو جبل حارس سموحة.

23’ | جوووووووووووووووول أحمد توفيق يسجل هدف التعادل لبيراميدز بعد مهارة رائعة من العالمي كينو سموحة 1 : 1 بيراميدز pic.twitter.com/zZPsq7DSRA — Pyramids TV (@pyramids_tv) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وفشل سيد في إعادة سموحة للمقدمة عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعدما أطاح بمحاولته فوق العارضة.

ولم يستغل سموحة تفوقه العددي بعد طرد محمد فتحي لاعب بيراميدز لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 78 ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع.

ويملك بيراميدز 11 نقطة من خمس مباريات في صدارة الترتيب، لكن الأهلي حامل اللقب يمكنه الانفراد بالقمة إذا هزم الإنتاج الحربي في وقت لاحق اليوم الأحد.