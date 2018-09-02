ما سر انسجام فرجاني ساسي سريعًا مع نادي الزمالك بعد تألقه ضد إنبي؟.. اللاعب يجيب

أعرب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بقيادة الفريق الأبيض للفوز على إنبي، مساء السبت، مشددًا على أن تشابه الدوريين المصري والتونسي، ساعده على الانسجام بشكل سريع.

وشارك ساسي في انتصار الزمالك الكبير على إنبي بنتيجة (٤-١) ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وانضم ساسي لنادي الزمالك قادمًا من النصر السعودي، في صفقة تحمل تكاليفها بالكامل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وفقًا لما أعلنه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال ساسي في تصريحات تلفزيونية: “الحمدلله على الانتصار الكبير الذي حققه الزمالك على إنبي، الفريق استطاع تجاوز الخسارة الأخيرة من فريق النجوم بشكل سريع بسبب الخبرات المتواجدة بالفريق”.

وأضاف: “في مباراة إنبي قدمنا أداء مميزًا للغاية، الفريق كان قادرًا على الفوز بنتيجة أكبر، لكن في النهاية، الحمد لله على ما تحقق”.

وتابع: “أتمنى أن أكون إضافة بكل تأكيد لنادي الزمالك، لم أصل لكامل جاهزيتي للمباريات، لكن حصلت على راحة طويلة بعد المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم الأخيرة، أجتهد وأتدرب حتى أصل لجاهزيتي بنسبة 100%”.

وأتم: “لا يوجد اختلاف بين الدوري المصري والتونسي، لاحظت وجود تشابهات عديدة، وهذا ساعدني على سرعة التأقلم مع الزمالك، كنت أتابع الدوري المصري منذ فترة وأتمنى التواجد فيه، حاليًا أرتدي قميص الزمالك، وأنتظر التتويج معه في نهاية الموسم بالبطولات”.