الزمالك يهزم إنبي برباعية ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري “مؤقتا”

تعافى الزمالك من خسارته الصادمة من النجوم الوافد الجديد في الجولة الماضية ليفوز 4-1 على إنبي في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 36 ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها حازم إمام ونفذها المدافع محمود علاء بنجاح.

وبعد أربع دقائق سجل صلاح سليمان مدافع إنبي بالخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد تمريرة ابراهيم حسن العرضية ليضاعف التقدم لفريقه السابق.

وأضاف حسن الهدف الثالث بعدما أحسن التعامل مع تمريرة رائعة من فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس بعد مرور ساعة.

وأكمل كابونغو كاسونغو الرباعية بعدما استغل هفوة من رامي صبري قائد إنبي لينفرد بالحارس وسدد كرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 66.

وقلص محمد زكريا (شيكا) الفارق بتسديدة قوية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط من خمس مباريات ليتقدم للصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز اللذين لعبا أربع مباريات.

وتوقف رصيد إنبي عند ست نقاط بالمركز التاسع.