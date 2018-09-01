أهداف مباراة الزمالك وإنبي.. 4-1 للفريق الأبيض (فيديو)

سجل محمود علاء الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك إنبي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقامة على استاد بتروسبورت.

وجاء الهدف في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعد تنفيذ رائع من محمود علاء لركلة الجزاء بعد أن سددها في يسار الشباك، وعلى يسار الحارس الذي ارتمى في الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 40 استقبل مرمى إنبي هدفًا ثانيًا لنادي الزمالك عن طريق النيران الصديقة من صلاح سليمان.

وفي الدقيقة 58 أضاف إبراهيم حسن الثالث للزمالك.. بينية أكثر من رائعة من التونسي فرجاني ساسي وصلت إلى إبراهيم حسن خلف الدفاع، استلمها إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بهدوء على يمين الحارس داخل الشباك.

وأحرز كاسونغو الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 65 بعدما أخطأ رامي صبري في التعامل مع الكرة لتذهب لمهاجم الزمالك الذي انفرد بحارس المرمى وراوغه ثم سدد في الشباك.

ويرغب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، في العودة للانتصارات، وحصد النقاط الثلاث في موقعة إنبي، بعد الهزيمة أمام نجوم المستقبل، كما أن المباراة ستحدد بشكل كبير مصير المدير الفني السويسري ومستقبله مع الفريق الأبيض بعدما خاض معه 5 مباريات بواقع 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، ومباراة في البطولة العربية للأندية، عندما واجه القادسية الكويتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية على ملعب برج العرب، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي؛ ليكون الأبيض بحاجة للفوز في موقعة العودة بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الـ16.

وفشل الزمالك بتحقيق الفوز على إنبي في آخر ثلاث مواجهات بينهما، حيث تعادلا سلبيًا في مباراتي الذهاب والعودة بدوري الموسم الماضي، فيما حقق الفريق البترولي الفوز على الأبيض في الدور الثاني لموسم 2016-2017، بهدفين دون ردٍ.

في المقابل، يدخل فريق إنبي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز القاتل الذي حققه على نظيره المقاولون العرب، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وهو ما يدفعهم لتحقيق المفاجأة أمام الزمالك لمواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة.