الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

انضم لاعب الوسط عمرو السولية إلى قائمة المصابين بفريق الأهلي، بطل مصر قبل بدء منافسات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم منتصف الشهر الجاري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه على الإنترنت اليوم السبت، أن السولية بحاجة إلى أربعة أسابيع للتعافي من إصابة بتمزق عضلي، تعرض لها خلال مباراة كمبالا سيتي الأخيرة بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وانضم السولية إلى لاعب الوسط النيجيري جونيور أجايي، الذي يغيب لفترة طويلة بسبب إصابة بالركبة.

ويعاني لاعب الوسط حسام عاشور من إصابة بالظهر والجناح وليد سليمان من تورم بالقدم، ولم تتحدد إمكانية مشاركتهما أمام الإنتاج الحربي في الدوري المحلي غدًا الأحد.

وينتظر الأهلي معرفة منافسه في دور الثمانية بدوري الأبطال، بعد سحب القرعة غدًا الإثنين.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي غدًا الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري، وتنقل المباراة على قنوات نايل سبورت وأون سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.