هل تسبب محمد صلاح في أزمة بين إدارة النادي الأهلي المصري وإكرامي؟

دخل شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، في أزمة مع إدارة ناديه انقطع على إثرها عن التدريبات في اليومين الماضيين وأصبح مهددًا بالاستبعاد من مباراة الإنتاج الحربي غد الأحد بالجولة الخامسة للدوري المصري.

وأعلن محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي أن غياب إكرامي عن التدريبات يرجع إلى ظروف أسرية إلا أن مصادر موثوقة داخل الفريق أكدت لشبكة “إرم نيوز” أن إدارة الأهلي وجهت عتابًا شديدًا للحارس الدولي صاحب الـ35 عامًا.

وجاء الصِدام بين إكرامي وإدارة الأهلي بسببب التغريدات التي نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” وأدلى برأيه في أزمة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة رغم تعليمات محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة للاعبين بعدم الحديث عن هذه الأزمة.

وتلقى محمود الخطيب رئيس النادي اتصالًا من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أبدى خلاله الأخير غضبه من موقف إكرامي مطالبًا الخطيب بمنع اللاعبين من الحديث عن الأزمة كي لا تحدث فتنة في منتخب مصر.

ونقل الخطيب غضبه ليوسف من موقف إكرامي ما جعل مدير الكرة يوجه عتابًا شديدًا للحارس الذي يعيش حالة من الغضب خاصة مع تحوله إلى حارس بديل.